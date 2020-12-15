شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. 3 إصابات بسبب استخدام البنزين لطرد القوارض والحشرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة بيش بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع في فناء منزل بمركز الحقو. وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحريق تسبب في (3) إصابات بحروق بليغة، نتيجة استخدام خطر للبنزين لطرد القوارض والحشرات.

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