صحيفة عبرية: مخطط إسرائيلي لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة المقبلة مع غزة

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وذكرت صحيفة "معاريف"العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الاسرائيلي يتجهز للمعركة القادمة في غزة والتي تتضمن قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وخاصة عناصر المقاومة، مقدرة هذا العدد بنحو 300 فلسطيني في اليوم الواحد.

وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لأي مواجهة مرتقبة مع قطاع غزة، فيما يؤمن الجيش الإسرائيلي بأن الحرب المقبلة ضد قطاع غزة يجب أن تنتهي بنتائج مختلفة عن العمليات الأخرى، مثل حرب "الجرف الصامد" (يوليو/تموز 2014)، والتي لم يتم التوصل فيها إلى نتائج ، حيث استمرت أكثر من 51 يوما ولم تؤثر على قدرات حماس العسكرية.

وشدد المخطط الإسرائيلي على أنه في حال دخول الجيش في حرب مع قطاع غزة، فإنه سيستهدف البنية التحتية لحركة المقاومة "حماس"، وغيرها من الحركات الفلسطينية، فضلا عن استهداف نحو 300 مقاتل يومي.

وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بالتدريب على هذه الخطط في المناورات الأخيرة.