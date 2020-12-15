السجن 5 سنوات وغرامة 6 مليون جنيه لموظف مصري متهم بالفساد

وبحسب موقع "المصري اليوم"، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، بالسجن 5 سنوات وتغريمة 5 ملايين و862 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوي الغرامة في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

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ولفت الموقع إلى أن "جهاز الكسب غير المشروع" كشف أن المتهم في الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي.

وأشار إلى أن المتهم "استغل سلطات ونفوذ وظيفته في تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله".