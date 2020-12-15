وزير الصحة السعودي: من يريد لقاح كورونا فليسجل في تطبيق "صحتي"

وغرد الوزير الصعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي، أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس".

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وكانت وزارة الصحة السعودية قد نشرت مراحل الحصول على لقاح كورونا والفئات المستهدفة في كل منها.

وقد نشرت الوزارة سابقا رابط تطبيق صحتي، طالبة ممن يريد الحصول على اللقاح التسجيل عبر هذا الرابط. http://onelink.to/yjc3nj.

وأوضحت الوزارة أن التعامل مع التطعيم سيكون على مراحل ثلاث، حسب الفئات المستهدفة في كل مرحلة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى سوف تستهدف المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عامًا، وكذلك أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، وأيضا الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40.

أيضا ستستهدف المرحلة الأولى من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما المرحلة الثانية فتستهدف المواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا 50 عامًا، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40.

فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، قد أعلنت الخميس الماضي، موافقتها على "تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله".

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "قرار الموافقة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه جاء استنادا إلى البيانات التي تقدمت بها شركة "فايزر" بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليكون أول لقاح تقره السعودية، وتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".