وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "نود أن نوضح أنه بعد انتهاء فترة عمل اثنين من مساعدي الملحق العسكري بسفارة السودان في لندن، في نهاية أغسطس الماضي، وبعد تسوية مستحقاتهما وتسلم تذاكرهما للعودة إلى السودان، قام المعنيان بإعلان رفضهما العودة وعزمهما على طلب اللجوء السياسي".
© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
وأضافت: "تأسف وزارة الخارجية لاتخاذ مساعدي الملحق العسكري المذكورين قرارهما الشخصي المعني، دون تقدير للاعتبارات العامة المتعلقة بالوظيفة الرسمية التي كانا يؤديانها"، حسبما نقلت صحيفة "سودان تربيون".
وتعهت الخارجية السودانية بالعمل على
تأكيد التزام جميع العاملين فيها بالنظم والضوابط والاعتبارات ذات الصلة، نافية تقدم أي من العاملين الآخرين في السفارة بطلب الحصول على اللجوء السياسي.
وقالت وسائل إعلام محلية، الأحد، إن نائب رئيس بعثة السودان ومدير الحسابات والمدير الإداري، إضافة إلى مدير الجوازات ومساعدي الملحق العسكري في سفارة الخرطوم بلندن؛ قد تقدموا بطلب اللجوء السياسي في بريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر طلبا اللجوء السياسي في بريطانيا... دبلوماسيان سودانيان يرفضان العودة إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.