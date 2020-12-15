مصر... هذا هو أحدث تطور قضائي في "قضية فيرمونت"

فقد أيدت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، حبس المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

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ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين، على حبسهم، حسبما ذكرت صحيفة "البوابة" المصرية.

وكان النيابة، أمرت بالتحقيق في بلاغ تلقته بتاريخ 4 أغسطس/آب من الجاري، من المجلس القومي للمرأة، بشأن شكوى قدمتها فتاة تتهم فيها عدد من الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا في عام 2014 داخل الفندق.

وفى 24 أغسطس، أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، وذلك بعد إجراء تحقيقات تضمنت سؤال الفتاة، وعدد من الشهود.

ولكن تبين أن عدد من المتهمين هربوا خارج البلاد، فأصدرت النيابة أمرا بملاحقتهم دوليا.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، تسلمت مصر، عبر الشرطة الدولية ثلاثة من المتهمين في القضية الشهيرة، كانوا قد هربوا إلى لبنان.

وتداول آنذاك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمتهمين الثلاثة في القضية التي هزت الرأي العام العربي، وعبر العديد منهم عن سعادتهم بإلقاء القبض عليهم، وتحقيق العدالة مجراها.