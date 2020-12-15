شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: سجل في صحتي.. أخذ اللقاح حماية لك ولمن تحب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي أن التسجيل في تطبيق صحتي والحصول على لقاح كورونا خطوة مهمة في مواجهة الجائحة.

وقال العبدالعالي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لله الحمد والمنة، خطوة هامة في اتجاه النجاح لمواجهة هذه الجائحة.. ندعوكم للتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19)… أخذ اللقاح حماية لنا ولمن نحب وللمجتمع بإذن الله”.