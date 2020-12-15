الرئيس الجزائري يهنئ جو بايدن على إقرار المجمع الانتخابي فوزه في السباق الرئاسي

وكتب تبون عبر حسابه الرسمي على تويتر: "السيد جون بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين. أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية. حظ موفق".

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كان المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة أكد، مساء الاثنين، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.

وبناء على نتائج نوفمبر/تشرين الثاني، حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

وبذلك تنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين، حيث شكك مرارا في نتائج الانتخابات وسعى بكل الطرق لقلب النتيجة في المجمع الانتخابي.