اليمن يرحب بإعلان رفع جمهورية السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب

ورحبت الجمهورية اليمنية بهذا الإعلان وفقا لـ "سبأ نت"، وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء أمس:
" هذا الإعلان يمثل خطوة هامة نحو عودة السودان الشقيق لوضعه الطبيعي في المجتمع الدولي".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء في السودان بما يكفل تعافي اقتصاده وتحقيق النمو والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوداني.
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