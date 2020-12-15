هذه تفاصيل الـ"باركود" الذي ظهر في مجلس الأمة الكويتي

فقد أكدت صحيفة "القبس" الكويتية أن بعض النواب قام بتصوير ورقة الاقتراع الخاصة به عقب الإدلاء بأصواتهم.

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وأوضحت الصحيفة أن التصوير شمل صورة "باركود" عليها أرقام مختلفة في سابقة لم تشهدها قاعة عبدالله السالم من قبل، حسب تعبير الصحيفة.

وكان ناشطون قد تداولوا صورة لورقة اقتراع أحد النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن حقيقة هذا الـ"باركود".

وقد كشفت مصادر للصحيفة الكويتية أن هناك مجموعة مكونة من 42 نائباً وزعوا أرقام باركود على بعضهم لهدف معين، وذلك لتصويرها بجانب ورقة الاقتراع.

وأوضح المصدر أنه قد تم ترقيم كل نائب بشكل مختلف، حيث أُعطي كل نائب في كتلة الـ 42 «باركود» مختلف عن غيره، مؤكدا: "كانت الشروط تتلخص في أن تُلتقط الصورة أثناء اقتراع النائب، ويقوم أحد النواب -المكلف من الكتلة- بفحص صورة التصويت التي التقطت من النائب المُصوت، وبجانبها الباركود".

ولفت إلى أن "كل نائب اُعطي رقم باركود مختلف، وبشكل سريّ" ولذلك صرح النائب بدر الداهوم بعد رفع الجلسة بأن 8 نواب لم يلتزموا بما جاء بالاجتماعات الثلاثة، وذلك بحسب ما تم فرزه من الأصوات عن طريق صورة الـ"باركود".

جدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي في فاتحة أعمال دورته التشريعية الـ16، أعاد انتخاب رئيسه السابق مرزوق الغانم رئيسا لدورة جديدة.

وحصل الغانم على 33 صوتا من أصل 64، فيما حصل أقرب منافسيه على رئاسة المجلس، بدر الحميدي على 28 صوتا، وبطلت 3 أصوات.

وقال الغانم بعد فوزه برئاسة المجلس"أشكر كل من أولاني ثقته، وأمد يدي للجميع، التزمت الصمت تجاه الإساءات التي طالتني. وأتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين".

وقد شهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقاً للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه.