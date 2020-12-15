“ملتقى قروب رحلات ومناسبات الاحبة” في زيارة لمنطقة جازان

ينظم غدا الأربعاء ( ملتقى قروب رحلات ومناسبات الاحبة ) رحلة مدتها ثلاثة ايام لمنطقة جازان حيث يتم التركيز فيها الاطلاع على الاعمال والفرص الاستثمارية بالمنطقة وذلك ابتداء من يوم الاربعاء 16 ديسمبر حيث تم اختيار مجموعة من رجال اعمال من مختلف مناطق المملكة منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض ومنطقة القصيم والزلفي ومنطقة الشرقية ومنطقة عسير حيث ستقوم غرفة مدينة جازان باستقبال الوفد وعمل عرض متكامل عن الفرص التجارية والاستثمارية والترفيهية والسياحة بالمنطقة والتباحث مع رجال اعمال المناطق لجذب رؤوس اموال للمنطقة ولتبادل الخبرات مما يعزز روح العمل التعاوني والتحالفات بين الشركات والمستثمرين في شتى المجالات .

وقد اضاف سعادة الدكتور محمود عبدالرحمن مغربي مؤسس ملتقى قروب ورحلات المناسبات والمشرف على برامج الزيارات والرحلات الاستثمارية بأن هذه الرحلة تأتي ضمن الرحلات المجدولة لعام 2020 لاعضاء القروب والذي يضم نخبة مميزة من رجال اعمال المناطق على مستوي جميع مناطق مملكتنا الحبيبة.

ومن جهة ثانية افاد سعادة الشيخ ابراهيم السبيعي رجل الاعمال ومؤسس بنك البلاد والمطور العقاري المعروف ان عدد المختارون 25 رجال اعمال تتنوع اهتماماتهم و اعمالهم في الاستثمار العمراني والتجاري والسياحي والزراعي والترفيهي بكافة اطيافه . واضاف السبيعي سيقوم الوفد بزيارة خاصة كذلك للهيئة الملكية بمنطقة جازان للالتقاء برئيس الهيئة والمسؤولين للاطلاع على اعمالها ومنشاتها ومشاريعها بالمنطقة اضافة الى تنظيم زيارات لمزارع البن التي تشرف عليها شركةارامكو ومزارع الفواكه التي تشتهر بها منطقة جازان.

ومن جهة اخرى اضاف رجل الاعمال وخبير التطوير العمراني والعقاري ومالك مجموعة اسواق السعود بلازا الشيخ خالد السعود ان مثل هذه الزيارات والرحلات تحقق رؤية مملكتنا الحبيبة لتبادل الخبرات والدمج بين رجال الاعمال والكيانات التجارية الاستثمارية مما يعزز الفرص وينشأ تحالفات كبيرة تخدم جميع مناطق المملكة. مستقبلا حيث سيشارك بالرحلة مجموعة من رجال الاعمال وبعض المسؤولين من مناطق المملكة .

حيث يشارك بالرحلة كل من :

ابراهيم السبيعي ، خالد السعود ، محمد العمري ، خالد بن ناصر الشثري ، الدكتور سليمان الثنيان ، حمد المزيني ، نايف الطريفي ، الدكتور عبدالرحمن ال الشيخ ، الدكتور توفيق السويلم ، عبدالرحمن صباغ ، عبدالله القاضي ، الشريف علي العبدلي معتصم ابوزنادة ، محمد الشهراني ، الدكنور صالح عبدالواحد ، الدكتور احمد السيف ، الشريف الحسين البركاتي ، طارق البسام ، وليد السبيعي ، سلطان بصراوي اضافة الى بعض المسؤولين والإعلامين.