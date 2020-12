شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً بشأن ثغرات في منتجات «أبل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الثلاثاء ، تحذيرًا عالي الخطورة ، بشأن إصدار Apple عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، حيث توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى عدة نسخ.

وقال المركز مفصلًا : يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية ومن بينها :

– الكشف والإفصاح عن المعلومات الحساسة، أعطال في الذاكرة memory corruption .

-يمكن بعض التطبيقات الخبيثة تجاوز تفضيلات الخصوصية (A malicious application may be able to bypass Privacy preferences) .

– إيقاف البرامج عن العمل فجأة عن بعد .

– ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز .

– تنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS))

– تنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS) .

– انتهاك سياسة المصادقة (Authentication policy) .

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات.