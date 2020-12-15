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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً بشأن ثغرات في منتجات «أبل» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الثلاثاء ، تحذيرًا عالي الخطورة ، بشأن إصدار Apple عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، حيث توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى عدة نسخ.
وقال المركز مفصلًا : يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية ومن بينها :
– الكشف والإفصاح عن المعلومات الحساسة، أعطال في الذاكرة memory corruption .
-يمكن بعض التطبيقات الخبيثة تجاوز تفضيلات الخصوصية (A malicious application may be able to bypass Privacy preferences) .
– إيقاف البرامج عن العمل فجأة عن بعد .
– ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز .
– تنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS))
– تنفيذ هجمة حجب الخدمة (DoS) .
– انتهاك سياسة المصادقة (Authentication policy) .
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات.
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