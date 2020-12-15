شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة في التخزين الداخلي وراء تعطل خدمة «جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شركة جوجل الأمريكية باللوم على توقف خدماتها لمدة 45 دقيقة أمس الاثنين إلى مشكلة خاصة بالتخزين الداخلي وأكدت أنها ستجري “مراقبة شاملة” لضمان عدم تكرار هذه المشكلة في المستقبل.

واستبعدت الشركة التي يقع مقرها في ماونتن فيو (كاليفورنيا) في بيان أن يكون وراء هذا الانقطاع هجوماً إلكترونياً، مبينة أنها مشكلة في التخزين الداخلي.

وتعرضت العديد من خدمات جوجل فجر أمس الاثنين لانهيار، بما في ذلك البريد الإلكتروني(Gmail)ومنصةYouTubeللفيديو، والتي لم يتمكن المستخدمون من الوصول إليها لمدة ثلاثة أرباع الساعة تقريبا، قبل أن يتم حل المشكلة.

وأشار موقع (داونديكتور) إلى أن العطل أثر على أجزاء مختلفة من الكوكب، وبشكل أساسي أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة واليابان. كما تعطلت الخدمات في بلدان في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.