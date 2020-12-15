صحيفة: أول قرار من عباس بشأن القضية الفلسطينية بعد تغيير الإدارة الأمريكية

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وكان عباس قد رفض أن تكون الإدارة الأمريكية وحدها راعية للمفاوضات بسبب مواقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لكنه موقف قد يتغير مع وصول بايدن إلى الحكم، وتعود السلطة وتقبل بالتدخل الأمريكي المنفرد.
وأشارت الصحفة إلى لقاء الرئيس محمود عباس، أمس الاثنين، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة في اجتماع بحث العملية السياسية في المنطقة، مؤكدة أنه "أجرى زيارتين إلى الأردن ومصر، نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التقى خلالهما الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية.
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