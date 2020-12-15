"دبي لصناعة الطائرات" تبدأ تنفيذ اتفاقية وقعتها مع "أمريكان إيرلاينز"

ويشكل هذا التسليم جزءًا من اتفاقية الشراء الموقعة في الربع الثالث من عام 2020 بين الشركتين، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تسليم الطائرات المتبقية في الأشهر المقبلة، حسبما أفاد مكتب دبي الإعلامي.

​وقال "فيروز تارابور" الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، أنه من الجيد جدا أن تتمكن شركة دبي لصناعة الطائرات من تقديم طائرات مميزة لشركة أمريكان إيرلاينز.، بحسب ما ذكر موقع "gulfbusiness".

وأضاف أنه من المهم زيادة استعمال هذا النوع من الطائرات المتطورة تقنيا، والفعالة جدا في استهلاك الوقود بما يتماشى مع التزام الشركة بتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية.

حيث تتميز "بوينج 737" بمواصفات تدعم مبدأ عمل الشركة، فهي تخفف من الانبعاثات وتقلل من التلوث الضوضائي، ما يجعل شركة دبي في طريقها للوصول إلى التكنلوجيا الأحدث والأسلم، مع مراعاة الحفاظ على النظام البيئي.

وعبرت "ميغان مونتانا" نائب الرئيس وأمين الخزانة الأمريكية عن مدى سعادة الشركة بقدرة شركة دبي في تقديم هذا النوع من الطائرات، وأضافت بأن ما قدمته دبي هو شهادة على ثقتها في أمريكان إيرلاينز، وهذا ما يشجع على إقامة شراكة ناجحة ومستمرة.

والجدير بالذكر أن شركة دبي لصناعة الطائرات كانت قد أعلنت خلال الشهر الماضي أن لديها خططا لتوسيع صناعتها لتصل إلى 450 طائرة في غضون العام المقبل، على الرغم من تأثير انتشار فيروس كورونا على مستوى إنتاجها.