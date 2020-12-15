العثور على البحارة الـ 5 المفقودين بالجزائر... وهذا سبب اختفائهم

وبحسب جريدة "النهار" الجزائرية فإن مصادر من مصلحة الحماية المدنية أكدت أن البحارة الـ5 كانوا عالقين على متن زورق صيد "أبو سيف"، بضواحي بوهارون تيبازة.

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يذكر أن حادثة غرق السفينة قد خلفت حالة من الخوف لدى عائلات البحارة المفقودين، ما أدى إلى تعاطف الجزائريين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد انتشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لوالد أحد البحارة المفقودين يناشد زملاءه والجهات المعنية البحث عنه، وقد لاقى الفيديو تعاطفا كبيرا ومشاركة من رواد الموقع الجزائريين.

من جانبه حدد مدير الصيد البحري بولاية تيبازة، تاتبيرت أحمد، سبب فقدان 5 بحارة بعد غرق سفينة الصيد التي كانوا على متنها.

وقال في تصريحات نقلها موقع "اوراس" الجزائري "لقد تم إنقاذ البحارة المختفين بعد اتصالهم بالمصالح المعنية في تمام الساعة 6 من صباح اليوم الثلاثاء بشاطئ بوهارون".

وكشف أحمد أن سبب غرق سفينتهم هو عطل في المحرك الخاص بها، مؤكدا أن الأجهزة المعنية تابعت الحادثة من وقت علمها متابعة حثيثة.

وأوضح مدير الصيد البحري أن البحارة بصحة جيّدة مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من الاتصال من قبل بسبب انعدام تغطية شبكة الهاتف.

وكانت القوات الجوية وفرق خفر السواحل قد دخلت منذ الأحد، في حالة استنفار عقب التبليغ عن غرق سفينة صيد على مستوى خليج الجزائر، كان على متنها 9 بحارة.

وتواصلت عمليات البحث إلى غاية اليوم بعد أن تم إنقاذ عدد من البحارة، واختفاء آخرين.