شكرا لقرائتكم خبر عن سفير عُمان الجديد بمصر يؤدى قسم اليمين أمام السلطان هيثم بن طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبى، سفير سلطنة عُمان الجديد بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، قسم اليمين أمام المقام السامى للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بقصر البركة العامر بمسقط.

ويصل "الرحبي" إلى القاهرة قريبًا لاستلام مهام منصبه الجديد، وذلك بعد إصدار السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا أوائل شهر ديسمبر الجارى بإجراء تنقلات وتعيينات فى السلك الدبلوماسى، بينها تعيين "الرحبي" فى مصر.

ويُعد "الرحبي" دبلوماسيًا وإعلاميًا من الدرجة الأولى، حيث كان سفيرًا للسلطنة فوق العادة ومفوضًا لدى دولة الإمارات فى شهر مارس الماضى، وشغل وظيفة مندوب عُمان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف فى يونيو 2012م، والمندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة التجارة العالمية، كما كان يشغل من قبل منصب المُلحق الثقافى بسفارة السلطنة فى الأردن، ورئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان فى مارس 2005م، ورئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان فى يوليو 2006م، ورئيس تحرير صحيفة عُمان اليومية، كما منحه الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية شهادة المنظمة تقديرًا لدوره فى تعزيز العلاقة والتعاون مع المنظمة.

كما أدى عدد من السفراء العُمانيين الجدد قسم اليمين اليوم أيضًا أمام السلطان هيثم بن طارق، وهم: فيصل بن تركى بن محمود آل سعيد سفير عُمان الجديد بالسعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامـى، والدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيـدى سفير عُمان الجديد بالإمارات، وموسى بن حمدان بن موسى الطائى سفير عُمان الجديد بأمريكا، والشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمرى سفير عُمان الجديد بالأردن.

وقد حضر بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير الخارجية العُمانى مراسم أداء السفراء قسم اليمين.