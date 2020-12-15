شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية فى مدينة القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادقت بلدية الاحتلال الإسرائيلى في القدس على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأبراج خاصة في المنطقة الممتدة من أراضي بيت صفافا والمالحة والبقعة حتى قرية الولجة.
وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن نية الجانب الإسرائيلى بناء 8300 وحدة استيطانية لأغراض السكن، والصناعة، والتجارة، بحيث سيغير المخطط حدود المدينة ويوسع حدود المنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت".
وحسب مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلى، من المقرر أن يتم الشروع في التنفيذ بحلول عام 2021 على أن تستمر الأعمال حتى عام 2040.
ويتضمن المخطط بناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 30 طابقا، وتضم آلاف الوحدات الاستيطانية.
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