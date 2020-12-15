بولندا تسجل 6907 حالات إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت بولندا 6 آلاف و907 حالات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و147 ألفا و446 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البولندية، وفقا لراديو بولندا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 349 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و309 حالات.. مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 879 ألفا و748 شخصا، وذلك بعدما تعافى 10 آلاف و593 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.