شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يبدأ تلقي طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق دفعة ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن أنه يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم لدفعة شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه يمكن استقبال طلبات الاعتراض، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://ecs.page.link/NKWGY.

وكان حساب المواطن، أودع (الخميس) الماضي 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، إن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.