شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق»: بدء الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت قوات أمن الطرق، اليوم الثلاثاء، عن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

وقالت قوات أمن الطرق عبر حسابها على تويتر: “سعياً لرفع مستوى السلامة المرورية، سيبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠ ديسمبر”.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق بعد 5 أيام، وذلك في مناطق، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والحدود الشمالية، ومحافظة القريات.