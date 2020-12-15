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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. هطول أمطار متوسطة على محافظات تبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة ضباء شملت مركز أشواق والديسة والخريطة ونابع داما، كما شملت الأمطار مركز البديعة والظلفة ورحيب التابعة لمنطقة تبوك.
كما هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك شملت مركز شقري والسرو وبجّدة.
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