من وزارة التموين إلى المصريين.. في هذه الحالة سنصادر بطاقتكم التموينية

وحذرت الوزارة بحسب "بوابة أخبار اليوم الحكومية" مستفيدي الدعم التمويني من ترك بطاقتهم التموينية لدى منافذ الأنشطة التموينية.

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وقالت إن تركها لدى مخبز أو بقال تمويني، سوف يترتب عليه في حالة ضبطها مصادرتها وإيقاف صرف الدعم للمستفيدين المقيدين عليها فورا.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد طالب أصحاب البطاقات التموينية ممن لم يسجلوا أرقام الهاتف المحمول بقواعد البيانات، بتحديث بياناتهم على موقع دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية للاستفادة من الخدمات التموينية التي تقدم عبر الانترنت.

وتتمثل تلك الخدمات في الفصل الاجتماعي من البطاقة، وإضافة الزوجة على بطاقة الزوج التموينية، وتقديم طلبات بدل فاقد أو تالف.

وأكد الوزير في تصريحاته أنه تتم إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجاً فقط، وبموجب الضوابط التي حددها القرار الوزاري الاستثنائي المنظم لذلك.

وكان مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد صرح السبت الماضي لوسائل إعلام محلية بأن الوزارة وافقت على بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية التي يندرج أصحابها تحت الفئات الأكثر احتياجا، من مطلع العام المقبل.

وأشار المصدر، أن القرار سيتم تطبيقه في يناير المقبل بحيث يسمح لفئات الأرامل والمطلقات وعمال اليومية بإضافة الأبناء والمواليد بشروط سيتم إعلانها خلال أيام، لافتا إلى أن الإضافة ستتم عبر الإنترنت تسهيلا للمواطنين من خلال موقع دعم مصر.

جدير بالذكر أن علي المصيلحي وزير التموين كان قد أكد، أواخر الأسبوع الماضي، استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي من البطاقات التموينية، لافتا إلى أن من تم حذفهم كانوا غير مستحقين للدعم ومن ثم إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا.

وقال: "سيتم صرف خبز مدعم لنحو 71 مليون مواطن ونحو 64 مليون مواطن على المقررات التموينية".