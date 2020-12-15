مستشفيان إسرائيليان في سباق على إقامة فروع في الإمارات

وقالت قناة "i24news" الإسرائيلية في نسختها العربية إن مجموعة "التداوي" الطبية الاماراتية في دبي أعلنت عن شراكة مع المركز الطبي الإسرائيلي "شيبا" بهدف توفير خدمات طبية متنوعة جديدة ومتطورة.

وأضافت أن المشروع المشترك سيجعل المركز الطبي أول مستشفى اسرائيلي يقدم الخدمات الطبية في الامارات.

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وستتعاون "التداوي" مع المستشفى الاسرائيلي، كجزء من الشراكة، من خلال تقديم علاجات استشارية طبية في المكان أو عن بعد.

ومن المقرر أن ينطلق المشروع المشترك فعليا الشهر المقبل، عبر تخصيص "التداوي" في دبي عيادة متخصصة بمرض السكري تقدم خدمات تشخيص سريرية عن طريق لقاءات مباشرة مع أطباء زوار من مركز "شيبا" الإسرائيلي، "والذين سيقومون لاحقا بمتابعة يومية عن بعد باستخدام تكنولوجيا طبية متطورة".

وسيقوم "شيبا" والتداوي" لاحقا بتوسيع الخدمات الطبية التي يقدمونها، من خلال تحول "شيبا" إلى مستشفى فعال تماما، يقوم بتقديم خدماته في الإمارات، عبر افتتاح فرع له هناك.

ويعد "شيبا" أكبر مستشفى حكومي في إسرائيل، ويقع في حي "تل هشومير" قرب مدينة تل أبيب، وتأسس عام 1948.

وفي مقابل، سعي "شيبا" ليكون أول مستشفى في الإمارات، يجري مسؤولون في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي محادثات مع مسؤولين في الإمارات لإنشاء فرع للمستشفى في دبي.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، كشفت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن زيارة قام بها زئيف روتشتاين مدير "هداسا" إلى دبي، لبحث إمكانية تنفيذ الفكرة في وقت قريب.

و"هداسا" هو مستشفى إسرائيلي جامعي يقع في مدينة القدس، ويقدم خدماته لسكان المدينة ومحيطها، وتأسس عام 1960.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعتا منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق سلام في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعقبه التوقيع على سيل من اتفاقات التعاون في شتى المجالات.