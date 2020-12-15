واشنطن تدين الهجوم على سفينة في ميناء جدة

ندد متحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة بتعرض ناقلة نفط للتفجير في ميناء جدة المطل في البحر الأحمر، وقال إن “الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجمات على المدن السعودية والبنى التحتية الأساسية والشحن العالمي”.

وأضاف أن “هذه الهجمات تشن دون تمييز وتهدد أرواح المدنيين الأبرياء”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود قرب جدة لهجوم بقارب مفخخ، الاثنين.

وأوضح المصدر أن السفينة كانت في منطقة تفريغ الوقود بميناء جدة، وتسبب قارب مفخخ باشتعال حريق صغير، حيث تمكنت وحدات الإطفاء من إخماده.

وأكد المصدر الذي لم تسمه الوكالة، أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، ولم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.

ويأتي هذا الهجوم الذي وصفه المصدر بـ”الإرهابي” بعد فترة من هجوم تعرضت له سفينة أخرى في الشقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وذكر مصدر الوكالة أن “هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد المنشآت الحيوية السعودية تهدف إلى التأثير على استقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، ناهيك عن آثارها المدمرة على حركة الملاحة البحرية”.

وأشار إلى أن العالم “بات اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة ملحة للوقوف، صفا واحدا، ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية”.