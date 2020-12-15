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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تنجح في إطلاق صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا".. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلقت روسيا بنجاح امس الاثنين صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا"، وهو أول تطوره البلاد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، بعد ست سنوات تقريبا من تجربة سابقة.
ويعود الإطلاق الوحيد لصاروخ ثقيل من طراز "أنغارا" سابقا إلى نهاية ديسمبر 2014، لكن منذ ذلك حصلت تأخيرات عدة في البرنامج الرامي إلى استبدال صواريخ "بروتون" المتقادمة التي تعود تقنيتها إلى ستينيات القرن الماضي، وفق "يورونيوز".
وصممت روسيا صاروخ "أنغارا" ليحل محل صواريخ "بروتون" الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وقد منيت بانتكاسات عدة محرجة في السنوات الأخيرة أثارت أزمة في قطاع الفضاء الروسي.
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