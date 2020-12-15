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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف أوعية برونزية عمرها 5000 عام في شينجيانغ الصينية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت السلطات المحلية يوم الخميس الماضي إن علماء الآثار اكتشفوا بقايا أوعية برونزية تعود إلى أكثر من 5000 عام في موقع بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين.
ولفت يو جيان جون، قائد فريق مشروع التنقيب من المعهد الإقليمي للآثار الثقافية وعلم الآثار، إلى أنه يعتقد أن الأوعية البرونزية، التي عثر عليها في موقع تونغتياندونغ، هي الأقدم من نوعها التي اكتشفت في شينجيانغ.
وتكهن يو بأنه كان شيئا زخرفيا. وهذا الاكتشاف له أهمية كبيرة في دراسة علم المعادن في الأراضي العشبية الأوراسية.
وتم اكتشاف موقع تونغتياندونغ في العام 2014، ويتكون من ثلاثة كهوف رئيسية والعديد من الكهوف الأصغر. وهو أول موقع به كهوف من العصر الحجري القديم يتم العثور عليه في شينجيانغ، وفق (CGTN).
ومنذ العام 2016، اكتشف علماء الآثار ما يقرب من 2600 قطعة أثرية وبقايا محاصيل ونباتات، بالإضافة إلى ما يقرب من 10000 حفرية حيوانية من الموقع.
وتم اختياره كواحد من أفضل 10 اكتشافات أثرية في الصين للعام 2017.
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