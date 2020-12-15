الإمارات تدين استهداف سفينة نقل النفط في السعودية

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

​وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم أمس الاثنين، تعرض سفينة وقود لانفجار إرهابي قبالة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تأكيده "تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في المنطقة المخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح الاثنين، لهجوم بقارب مفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير".

وقال المصدر إن "وحدات الإطفاء والسلامة تمكنت من إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته".