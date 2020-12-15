أمير الكويت: لا مجال لتصفية الصراعات وتدركون ما يجري من تطورات في المنطقة

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ووجه كلامه إلى النواب قائلا: "الشعب وضع ثقته بكم وهي امانة في أعناقكم"، مشيرا إلى أن الجميع يستذكر اليوم بكل الاعتزاز والعرفان جهود وإنجازات قائدنا الحكيم ووالدنا الكريم سمو الأمير الراحل".
وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمس الاثنين، مرسوما، بتشكيل الحكومة الجديدة، ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري، الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية على تعيين 15 وزيرا.
فيما أبدى عدد من النواب في مجلس الأمة اعتراضهم على التشكيلة الوزارية لحكومة الشيخ صباح الخالد الجديدة، واعتبر بعض النواب أن الخالد لم يقرأ جيدا نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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