السعودية: موقف دولي موحد يساند الرياض ضد هجمات "أنصار الله"

وتابع في تصريحات نقلتها "العربية" السعودية، أن اعتداءات "أنصار الله" تقوي عزيمة السعودية على مواجهة الإرهاب.

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وأكد المعلمي، أن تنفيذ اتفاق الرياض "يوحد الأطراف اليمنية الموالية للشرعية".

وكان المعلمي، قد أكد أن هجمات "أنصار الله" ضد المملكة العربية السعودية "تؤكد طبيعتهم الإرهابية".

وأضاف أن "الحوثيين ينتهجون ممارسات إرهابية".

واعتبر مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن تصنيف أمريكا لـ"أنصار الله" كمنظمة إرهابية "عادل ومنصف وحقيقي".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أكد أن هجمات "الحوثيين" على منشآت حيوية تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته.

وأعاد المجلس "التأكيد على إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وشدد مجلس الوزراء السعودي على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها.

وذكر أن الأعمال الإرھابية التخريبية، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته.