تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة "كوفيد-19" في سوريا

ونقلا عن وكالة الأنباء السورية "سانا"، ورد في نص القرار:

" الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا يقرر فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران، وكلف المحافظين اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار".

وأعلنت أمس، وزارة الصحة السورية تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 56 حالة ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بالفيروس، وفقا للمصدر نفسه.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن "حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 9302 شفيت منها 4432 حالة وتوفيت 530".

وجاء في تفاصيل قرار تشديد الإجراءات نقلا عن الإعلامي السوري كنان محمد، حيث نشر على صفحته الرسمية في "فيسبوك":

" الفريق الحكومي يقرر إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى، وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر، على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية، ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر".

الجدير بالذكر أنه سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.