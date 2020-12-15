شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الصومالى يعلن قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام الصومالي اليوم الثلاثاء إن بلاده قطعت العلاقات مع جارتها كينيا بسبب تدخلها في الشؤون السياسية للصومال وذلك في تصعيد لخلاف وقع الشهر الماضي عندما استدعى الصومال سفيره من نيروبي.

وقال الوزير عثمان دبي لوكالة الأنباء الرسمية إن "الصومال يسحب جميع دبلوماسييه من كينيا ويأمر الدبلوماسيين الكينيين بمغادرة الصومال في غضون سبعة أيام".

وفي الشهر الماضي، طرد الصومال سفير كينيا واستدعى سفيره من نيروبي بعد أن اتهم كينيا بالتدخل في العملية الانتخابية في ولاية جوبا لاند إحدى الولايات الصومالية الخمس شبه المستقلة.