شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى ينتشل 7 جثث على سواحل مدينة بنزرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشل خفر السواحل التونسي، 7 جثث آدمية على سواحل مدينة بنزرت شمال تونس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين يحملون جنسيات مغاربية مختلفة، حيث حاولوا الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، عبر قوارب متهالكة، مما أدى إلى غرقهم.

وتعد تونس أحد أكثر الدول التى تنتشر بها محاولات الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى إليها الراغبين فى دخول الأراضى الأوروبية، فى الوقت الذى ينشط فيه المهربون بصورة كبيرة هناك، بسبب سواحلها المطلة على أوروبا.