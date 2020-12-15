خروج المغلوب .. مباريات لها طابعها المثير

*مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين ستبدأ هذا الأسبوع وتحديدا يومي الأربعاء والخميس ، حيث يوم الأربعاء ثلاث لقاءات ، الخميس خمس لقاءات ، نظام خروج المغلوب لها حسابات خاصة وفق طرق وأساليب تكتيكية محكمة ، بها الحيطة والحذر والثقة بكل الأحداث ومتغيراتها ، الفرق التي ستنتصر هي التي لديها عوامل التفوق والترجيح ، من ستخفق هي الفرق التي ليس لديها عوامل التفوق والترجيح ، مباريات منتظرة بها الإثارة والندية .التفاوت والمفاجأة ، البقاء دائما للأفضل بكل الأحول والمتغيرات ، كونوا في الموعد للمتعة والاستمتاع .

*دوري محمد بن سلمان للمحترفين من جولة إلى جولة تزداد الإثارة وتحدث المتغيرات ، المشوار طويل وشاق ، به متغيرات متوقعة كثيرة ، من سيواصل في المنافسة هي تلك الفرق المتوفر لها كل الاحتياجات العناصرية والفنية والإدارية وتهيئة كل سبل النجاح والتفوق باستمرار .

*الهداف البارع الذي يترجم مجهودات فريقه إلى أهداف باستمرار ، يحجب كل الأخطاء والسلبيات والقبح ، لكن متى يتوقف عن التهديف لأي ظرف ، تكشف الأخطاء والسلبيات والقبح ، فعلا : المهاجم له قيمة عالية في ترجيح كفة أي فريق ، بالتالي أي فريق يريد أن يكون منافسا عليه إيجاد مهاجما سفاحا بارعا مكينة أهداف لا تتوقف ، حينها سيكون هذا الفريق أو ذاك منافسا قويا مهابا ، الشواهد كثيرة وماثلة حقا .

*الاعتراف بالأخطاء والعمل على تصحيحها ، والسلبيات والعمل على تلافيها ، أفضل من إيجاد تبريرات واهية غير منطقية .

*الشماتة ليست من صفات العقلاء النبلاء بل هي من صفات الغوغائية ، الأيام دواره ، احذروا وكونوا في مستوى الإنسانية بكل عقلانية متحضرة .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/حمزة السيد