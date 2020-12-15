شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي»: ارتفاع القروض العقارية خلال الربع الثاني لتبلغ 116 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي عن ارتفاع القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية خلال الربع الثاني من 2020، وتفوقها على القروض الاستهلاكية.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت البيانات أن القروض العقارية نمت بنحو 4 أضعاف الاستهلاكية على أساس سنوي «3.8 مرة»

وارتفعت قيمة القروض العقارية بقيمة 116 مليار ريال بنسبة 42.13 % بنهاية الربع الثالث مقابل نمو القروض الاستهلاكية خلال فترة المقارنة بقيمة 30 مليارًا بـ 9.3 % ما يعكس الاتجاه المتصاعد للإقراض العقاري من إجمالي محفظة الإقراض.

وقال محافظ المركزي أحمد الخليفي مؤخرا، إن القروض العقارية في 2015 كانت تشكل 13 % من إجمالي القروض للقطاع الخاص وأصبحت حاليا 23%، بل تجاوزت القروض الاستهلاكية.