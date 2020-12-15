شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيتم تصنيع لقاح «كورونا» في المملكة قريباً؟.. مدير المركز السعودي للقاحات يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير المركز السعودي للقاحات الدكتور مازن حسنين، مدى جاهزية وإمكانية المملكة في تصنيع لقاحات كورونا، على غرار بعض الدول الموقعة على اتفاقيات تمكنها من الحصول على اللقاح وتصنيعه.

وقال حسنين في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك عملاً جارياً من أجل توطين وتصنيع اللقاحات محلياً يقوم عليه أكثر من قطاع حكومي، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الصناعة.

وأضاف أن هناك أمل أن تتمكن المملكة في القريب العاجل من تصنيع لقاح كورونا وغيره من اللقاحات لحماية المواطنين والمقيمين بشكل أسرع.

وأشار إلى أن” كورونا” ليس أول فيروس يصيب العالم ولن يكون الأخير، وبالتالي فالمملكة تدرك أن عملية تصنيع اللقاحات محلياً أمر مهم وواجب وطني، لأنه يحقق جزءاً من الأمان الوطني.