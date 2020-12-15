عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خفاجي يكشف تفاصيل جديدة عن تطبيق لمحاصرة فيروس كورونا في مصر

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

كشف الدكتور محمد خفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم المصرية، ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة، عن تفاصيل التطبيق، الذي أعده لمصابي فيروس كورونا.



وأكد "خفاجي" في حديث لصحيفة "الفجر" المصرية، أن التطبيق ليس فقط لجائحة كورونا، وإنما في الأساس لأي مرض معدٍ ينتشر عن طريق اللمس، فهو يساعد على حصر المخالطين وبالتالي السيطرة على المرض.

وأضاف الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم: "اذا بدأنا بالعمل بالتطبيق قبل أسبوعين من الجائحة، لتمكنت الدولة من القضاء على فيروس كورونا الآن".