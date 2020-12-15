 تعطيل الدراسة في 4 محافظات مصرية

وأكدت البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بعض المناطق لطقس متقلب وأمطار غزيرة الثلاثاء.
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وفي محافظة البحيرة، قرر المحافظ هشام آمنة تعطيل الدراسة، الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون)، بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار.
كما تعطلت الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة في محافظة مطروح، وفقا لموقع "أخبار اليوم".
واتخذت محافظ الإسكندرية نفس القرار بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة، نظرا لتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
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