شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السعودية بالأمم المتحدة يؤكد دعم العالم لبلاده ضد هجمات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية تقوي العزيمة للتصدي للإرهاب.

وشدد المعلمى على أن هناك موقفًا دوليًا مؤيدًا للسعودية ضد هجمات الميليشيا المدعومة من إيران.

وأضاف :"إن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد الأطراف اليمنية الموالية للشرعية في مواجهة ميليشيات الحوثي".

وكان مندوب السعودية في الأمم المتحدة قد اعتبر في وقت سابق إعلان واشنطن المرتقب تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" خطوة إيجابية.

وأوضح السفيرالمعلمي أن هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية للجماعة.

واعتبر تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هو "تصنيف عادل ومنصف وحقيقي"، مضيفاً أن "الإدارة الأمريكية الجديدة ستتمسك بقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية".

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