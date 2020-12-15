شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، فيما تم شفاء 68 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الجمعة الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 221 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 7 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 21 ألفا و386 حالة، بينها 1347 وفاة، و12 ألفا و313 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.