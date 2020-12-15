احتراق سيارة وقود بأحد الطرق الرئيسية في مصر... فيديو

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد باندلاع حريق بسيارة مواد بترولية بالطريق، حيث توجه رجال الأمن لمكان الحريق (شرق العاصمة).

فيما وقالت بوابة "الأهرام" المصرية، إن شخصا على الأقل، أصيب وتم نقله إلى مستشفى السويس العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد موقع "مبتدا" الإخباري المصري، بأن قوات الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق اليوم، اندلع حريق هائل في ميناء في منطقة اللبان غرب محافظة الإسكندرية، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية المصرية في إطفاء الحريق الذي نشب في أحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك.