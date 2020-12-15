مصر… الشرطة تحبط محاولة هروب بالبحر الأحمر

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ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة رأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر، أحبطت محاولة هروب بحجز القسم، مشيرة إلى "قيام 4 مساجين بإشعال النيران في بطاطين داخل الحجز".

وتابعت على موقعها الرسمي: "تمكنت قوة القسم من السيطرة على محاولة الهروب"، مضيفة: "تبين إصابة 4 مساجين و3 أفراد أمن وضابط شرطة باختناق جراء اشعال النيران بالبطاطين داخل الحجز".

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن مدير أمن البحر الأحمر تلقى بلاغا يفيد بمحاولة هروب عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل حجز قسم شرطة رأس غارب، مشيرة إلى أنه انتقل على الفور إلى قسم شرطة رأس غارب".

وأضافت: "تم السيطرة على محاولة الهروب ونقل 4 من المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي.

وأوضحت أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين في الحادث وجاري عرضهم علي النيابة العامة المصرية.