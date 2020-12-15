شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائري: لقاح الكورونا سيكون مجانيا للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، إن اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون مجانيا للجميع، مشيرا إلى مسعى الجزائر الاحترازي فيما يتعلق باختيار هذا اللقاح لم يتم بعد.

وأضاف الوزير -في تصريحات اليوم الإثنين- "أنا لا أتدخل في قرارات سيادية، ولكن طالما كانت الصحة مجانا في الجزائر، فلماذا تريدون أن يدفع المواطنون ثمن الخطر؟".

وأوضح أن إعلان اختيار اللقاح وموعده يقع ضمن اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن هما من سيقرران الاختيار الذي سيتم تقديمه من قبل اللجنة العلمية الخاصة، موضحا أنه، في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.

وقال "قمنا حتى الآن، بعمل لتصنيف معايير الجودة والسعر وما إلى ذلك، من بين اللقاحات الأكثر تقدما، ربما في غضون أيام قليلة، سيعطي إحدى اللقاحات نتائج أفضل من الأخرى"، موضحا أن هناك حتى الآن نحو 321 مبادرة بحثية للقاحات في العالم.

وأكد على نهج البلاد الاحترازي في اختيار العلاج المضاد لفيروس كورونا، مجددا قرار الجزائر بالانتظار حتى تأهيل المنتج، في ضوء تجارب الدول التي بدأت في عملية التطعيم، مذكرا بتقليص المرحلة الثالثة من التجارب التي تجريها المعامل بسبب الطوارئ الصحية العالمية.