أردني يتعرض لإطلاق نار في أمريكا والخارجية الأردنية تتدخل

ونقلت وكالة "عمون" أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز أكد، اليوم الاثنين:

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"الوزارة تتابع من خلال وحدة مركز العمليات حادثة تعرض مواطن أردني يبلغ من العمر 24 عاماً لإطلاق نار في ولاية إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد السفير الأردني في بيان، أن الشاب الأردني أصيب بعدة طلقات نارية وتم إدخاله على أثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضعه العام مستقر".

وأردف أن السفارة الاردنية في واشنطن تتواصل مع ذوية للاطمئنان على صحته وتقديم المساعدات الممكنة، كما تتواصل مع السلطات المحلية للكشف عن ملابسات الحادثة.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، قتل شاب أردني في مدينة سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، حديثه حول مقتل الشاب، حيث قال إن السفارة الأردنية في واشنطن: "أعلمتنا بمقتل مواطن أردني مساء الجمعة الماضية في مدينة سانت لويس إثر إطلاق النار عليه خارج المحل التجاري الذي يعمل به".

وتابع الناطق: "لم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على الجاني بعد، فيما تتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المعنية".

وأشار الفايز إلى أن الضحية يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم أقاربه من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة ولم يقرروا بعد حول دفن الجثمان في الولايات المتحدة أو في المملكة.