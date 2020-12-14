قرقاش: نعرف ونثق أن البحرين الشقيقة أول من يراعى حقوق الجار ويحترمها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن دولة البحرين الشقيقة هى أول من يراعى حقوق الجار واحترامها، والمنامة بعراقتها هى سيدة الأعراف فى التعامل الحكيم واللائق، وسُنةٌ سنّتها البحرين والتزمت بها قيادتها، فكسبت الاحترام وثقة جيرانها.
وكتب قرقاش عبر حسابه على تويتر،"نعرف ونثق، بأن البحرين الشقيقة أول من يراعى حقوق الجار ويحترمها، وأن المنامة بعراقتها هى سيدة الأعراف فى التعامل الحكيم واللائق، وأنها لا ترضى أن يكون التجاوز، أيا كان، من جهتها"، مضيفا: "سنةٌ سنّتها البحرين والتزمت بها قيادتها، فكسبت الاحترام وثقة جيرانها".
قرقاش
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