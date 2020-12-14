حمدوك: رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب يفتح المجال أمام عودة الاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبدالله حمدوك، إن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب سيفتح المجال أمام عودة الاستثمار. وأضف حمدوك خلال مؤتمر صحفى، أن رفع السودان من قوائم الإرهاب يمثل نقطة تحول لبلدنا. وأعلنت السفارة الأمريكية فى الخرطوم، أن إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين. وقالت السفارة الأمريكية في بيان على نشرته على"فيس بوك"، إن "فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب سارى المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالى"، وذلك وفق "روسيا اليوم".

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