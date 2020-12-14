شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الليبى": اتفاق على إحالة تعديل لائحة المجلس للجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف مجلس النواب الليبى جلسته الرسمية بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور أحميد حومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق إن جدول أعمال الجلسة تضمن في البند الأول تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والبند الثاني مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين والبند الثالث مناقشة التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمات توزيع الوقود في منطقة الجنوب بالإضافة الى ما يستجد من أعمال.

وأوضح بليحق بأنه تم الاتفاق خلال الجلسة وبإجماع الحاضرين على إحالة تعديل اللائحة لمجلس النواب الليبى ومشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس. وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى بأنه فيما يخص التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمة توزيع الوقود في منطقة الجنوب تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الدكتور رمضان شمبش وعضوية كلا من أعضاء المجلس يوسف إبراهيم العقوري وطارق الجروشي وعبدالمنعم جمعة ومحمد الفيرس.

وأشار بليحق إلى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة أيضا على تشكيل لجنة لتقديم رؤية لتعديل سعر الصرف والإيعاز للأجهزة الرقابية لتحمل مسئوليتها في متابعة السلطة التنفيذية، كما تم الاتفاق على تجديد الدعوة للنواب لحضور جلسات مجلس النواب في مقره الدستوري ببنغازي بالإضافة إلى إدراج قوانين السلك الدبلوماسي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون الضمان الاجتماعي في جدول الأعمال.