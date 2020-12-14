شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤن الخارجية المغربي: فتح القنصليات يجعل من الداخلة مركزًا قنصليًا مهمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، إن توالي فتح القنصليات بمدينة الداخلة جنوب المغرب -بالإضافة إلى ما يمثله من دعم لمغربية الصحراء- يجعل من المدينة مركزًا قنصليًا ودبلوماسيًا مهمًا ونقطة ربط بين إفريقيا جنوب الصحراء وشمالها.

وأضاف بوريطة، في تصريحات صحفية عقب افتتاح قنصلية عامة لهايتي بمدينة الداخلة، أن الجميع يرى في مدينة الداخلة مركزا مهما بالنظر إلى موقعها الجغرافي والإمكانيات التي تتيحها، وكذا آفاق النمو التي توجد عليها.

وأشار بوريطة إلى أنه سيتم فتح قنصليات أخرى في إطار نهج تكريس مغربية الصحراء بالاعتراف الدولي والمواقف الدولية الثابتة.

وكان المغرب وهايتي قد وقعا، أول أمس السبت، بمناسبة تدشين سفارة هايتي بالرباط، على اتفاقين، أولهما عبارة عن خارطة طريق للتعاون خلال الفترة (2021-2023)، والثانية عبارة عن مذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي.