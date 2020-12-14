شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى يدين هجوم الحوثى على ناقلة وقود قرب جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف هجوم الحوثي على ناقلة وقود قبالة جدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أعلن تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود بجدة، في الدقائق الأولى من صباح اليوم الاثنين، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر فى الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير فى إمداداته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المصدر - الذي لم تسمه - إدانته لهذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية، الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة، ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمى.

وأكد خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

وأوضح المصدر أن العالم، بات اليوم، أكثر من أى وقتٍ مضى، في حاجةٍ مُلحةٍ للوقوف، صفاً واحداً، ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها.