البحرية المصرية تشارك في إطفاء حريق هائل بالإسكندرية

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية ذكرت ذلك في بيان صادر عنها مساء اليوم، قالت فيه إنه تم التعامل مع حريق بالطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك المعروف بـ "مخزن روما".
وتابعت: "المخزن مكون من أرضي وأربع طوابق على مساحة نحو 1300 متر مربع بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية ومخزن به بضائع".
ولفت البيان إلى أنه "تم إخلاء المنطقة المجاورة للحريق نظرا لتهالك المبنى، حيث سقطت أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الاستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها".
وأوضح البيان أنه لا توجد خسائر بالأرواح وأنه لم يحدث أي انفجارات، مشيرا إلى أنه سيتم حصر الخسائر المادية بمعرفة مصلحة الجمارك فور إخماد الحريق ومعرفة أسباب اندلاعه.
© Sputnik / Mohamed Hssan
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